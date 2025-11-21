Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Yaşlılar Günü dolayısıyla yemek düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, The Arkın İskele Hotel’de yer alan yemeğe, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, eşi Mürvet Karavezirler ve belediye meclis üyeleri ile bölge muhtarları katıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ne bağlı köylerde yaşayan 65 yaş üstü bireylere yönelik yapılan etkinlikte, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık ve Sosyal Destek Şubesi 5. Mevsim Yaşam Korosu ile Belgin ile Davut Ceylan Güden çifti sahne aldı.

Balıkesir, Meriç, Gaziköy, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Akıncılar, Düzova, Cihangir, Kalavaç, Çukurova, Yeniceköy, Beyköy, Değirmenlik, Minareliköy ve Demirhan köylerinde yaşayan 65 yaş üstü bireylerin ağırlandığı etkinlikte konuşan Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, belediye bünyesinde hizmet veren Gündüz Bakım Merkezi’nin çalışmalarından söz ederek, merkez çalışanlarını özverili çalışmalarından dolayı kutladı.

Karavezirler, yaşlıların daha aktif, sosyal yaşamdan ve toplumdan kopmadan hayatlarını sürdürebilmeleri için çalıştıklarını belirtti. Karavezirler, belediyenin projeleri ve çalışmaları hakkında da bilgi vererek, Erdemli, Kırıkkale ve Yiğitler’e yapılan yeni sosyal tesislerin açılışlarının yapılacağını, Yaşam Park Projesi, okullara yatırımın sürdüğünü kaydetti.

Karavezirler, Dilekkaya, Gaziköy, Balıkesir, Çukurova, Düzova başta olmak üzere birçok köyde asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü, şimdiye kadar 10 bin tondan fazla asfalt dökümü yaparak köy yollarını yenilemeye devam ettiklerini vurguladı.

Su alt yapısına da büyük önem verdiklerine dikkat çeken Karavezirler, dağın eteklerine 8’inci su kuyusunu kazdıklarını, 500 tonluk 4’üncü su deposunu inşa ettiklerini, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Gaziköy’e su ulaştırmak için 7 km’lik 160’lık, 7 km’lik de 110’luk su borusu döşediklerini anlattı.

Karavezirler, belediye sınırlarındaki tüm köylerde hizmet verdiklerini belirterek, “Hizmet etmek sevmekle başlar. Biz, tüm belde halkımızla birlikte büyük bir aileyiz. Belediye meclis üyesi arkadaşlarım ve mesai arkadaşlarımla birlikte, azimle çalışıyoruz” dedi.