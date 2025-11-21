(Kamalı Haber)- Lefkoşa ve Girne’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan İbrahim Nesimioğlu, Yunus Ergeç ve Abdurrahman Akıllı mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Celal Durukan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 17.11.2025 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Haspolat’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen operasyon kapsamında 2 zanlının tasarruflarında yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü ile 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile metal öğütücü bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıların sorgulandığını, ifadelerinde Girne’de Abdurrahman Akıllı ile birlikte aynı evde yaşadıklarını, 17 Kasım sabahı polisin kendilerini takip ettiğinden şüphelendikleri evdeki uyuşturucuları atıp Gazimağusa’ya doğru yola çıktıklarını söylediklerini aktardı. Polis, 18 Kasım’da Abdurrahman Akıllı’nın pasaport işlemleri yaptırırken Gazimağusa’da yakalandığını, aynı gün Girne’deki evlerinde zanlıların huzurunda arama yapıldığını, evin mutfağında içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan naylon poşet bulduklarını söyledi. Polis, apartmanın çevresinde yapılan aramada ise 760 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde ile 30 gram kokain olduğuna inanılan madde bulduklarını açıkladı. Polis, zanlılardan İbrahim Nesimioğlu ile Yunus Ergeç’in ifadelerinde Ekim-Kasım ayları arasında bir şahsın yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’tan getirilen yüklü miktardaki uyuşturucu maddeleri Girne’deki eve götürtüp sakladıklarını, yüklü miktarda uyuşturucuyu konumlara bırakarak bazı şahısların almasını sağladıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis, meseleyle ilgili 5 kişinin sorgulandığını, 3 tanık ifadesi alındığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini açıkladı. Polis, uyuşturucuların bırakıldığı konumlarla ilgili kamera görüntülerinin inceleneceğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler ve aranan şahısla olduğunu belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.