Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik denetimlerine devam ediyor. .

Gıda üretilen alanlardaki hijyen kontrolleri, çalışan personelin kişisel hijyeni, üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğunun kontrolünü kapsayan denetimlerde, 49 iş yeri denetlendi, 1 iş yerine ceza yazıldı.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Sağlık Şubesi, Ekim 2024’te süt ve süt ürünleri alanında 4 işletme, 5 et ürünleri imalathanesi ve kasap, 13 gıda deposu ve market, 2 berber, kuaför ve güzellik merkezi, 1 soğuk hava deposu, 1 zeytinyağı fabrikası, 1 gıda imalathanesi, 5 okul kantini, 1 fırın ve unlu mamuller imalathanesi, 12 kafeterya/restoranı denetledi, 3 atık su ve lağım şikayetini ise değerlendirdi.

Denetimler sonucunda tarihi geçmiş gıda ürünü, satışa uygun olmayan kozmetik ve harici kullanılan ürünler olmak üzere toplam 1040 parça ürün müsadere edildi.