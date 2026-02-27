Güzelyurt-Girne ana yolunda dün kamyon ile otobüsün karıştığı trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı; ehliyet sınıfı dışında araç kullanan kamyon sürücüsü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Mohammed Mohım (E-34), yönetimindeki PH 193 plakalı kamyon araçla Güzelyurt’a doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde seyreden ve trafiğin yavaşlaması sonucu yavaşlayan Timuçin Zorluoğlu (E-54) yönetimindeki TPY 745 plakalı otobüse çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, PH 193 plakalı kamyon aracı sürüş ehliyeti sınıfı dışında kullanıp trafik kazası yaptığı tespit edilen Mohammed Mohım tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.