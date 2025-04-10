(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanında meydana gelen 'Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürmek ve Sahte Davranışla Kayıt Teminine Teşebbüs' suçlarından tutuklanan Deejan Basnet mahkemeye çıkarıldı. Polis çavuşu Hüseyin Ergüleç mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 09.04.2025 tarihinde saat 21:45 raddelerinde Ercan Havalimanında tanımadığı bir şahıs tarafından yurtdışından posta yolu ile kendisine gönderilen kendi adına düzenlenmiş sahte İspanya pasaportunu Ercan havalimanında görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle "Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürmüş' ve Sahte Davranışla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs" ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, pasaportun, inceleme için Polis Genel Müdürlüğüne bağlı belge inceleme şubesine gönderileceğini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.