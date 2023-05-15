DAVETSİZ MİSAFİR İŞ YERİNE GİRDİ
Ergün Yahat
Lefkoşa’da sabahın erken saatlerinde FK 445 plakalı araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı, aracı ile iş yerinin camını kırarak içeriye girdi.
DAVETSİZ MİSAFİR İŞ YERİNE GİRDİ
Ergün Yahat
Lefkoşa’da sabahın erken saatlerinde FK 445 plakalı araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı, aracı ile iş yerinin camını kırarak içeriye girdi.
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