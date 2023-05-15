DAVETSİZ MİSAFİR İŞ YERİNE GİRDİ

Yarın bütün okullarda grev var Yarın bütün okullarda grev var

Ergün Yahat

Lefkoşa’da sabahın erken saatlerinde FK 445 plakalı araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı, aracı ile iş yerinin camını kırarak içeriye girdi.