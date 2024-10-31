Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü “Yapım ve Gayrimenkul Yönetimi” konulu tezsiz yeni yüksek lisans programında eğitim vermeye başladı.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylı programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yabancı uyruklu öğrenciler başvurabilecek.

Eğitim dilinin İngilizce olduğu tezsiz yüksek lisans programı, 10 ders ve 1 projeden oluşuyor.

Program, öğrencilerin inşaat yönetimi, çevresel etkiler, maliyet yönetimi, gayrimenkul yönetimi gibi alanlarda derinlemesine bilgi ve beceri kazanmalarının yanı sıra, yapım ve gayrimenkul sektörüne yetkin uzmanlar yetiştirerek, kalite standartlarının yükseltilmesine katkı koymayı hedefliyor.

Program ile ilgili detaylı bilgiye 0542 888 00 38 veya 0548 854 28 43 numaralı telefonlardan, başvurular ile ilgili bilgiye ise, DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün resmi sayfası olan https://grad.emu.edu.tr/tr adresinden ulaşılabilecek.