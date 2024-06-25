Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) KKTC uyruklu öğrenci statüsünde üniversiteye kayıt yaptıracak tüm öğrencilere yönelik yeni bir harç indirim kararı aldığını bildirdi.

DAÜ’den yapılan açıklamada, söz konusu karara göre, KKTC uyruklu öğrenci statüsünde üniversiteye kayıt yaptıracak yeni ve mevcut öğrenciler kayıtlarını en geç 8 Temmuz Pazartesi’ne kadar öğrenim harçlarını peşin ödeyerek yapmaları durumunda, net harç ödemeleri üzerinden yüzde 10 indirimden faydalanabilecek.

-DAÜ’ye kayıt koşulları…

DAÜ’ye KKTC uyruklu öğrenci statüsünde kayıt yaptıracak olanların indirimli kayıt ücretinden yararlanmak için, 4 vesikalık fotoğraf, diplomanın aslıyla 6 fotokopisi, kimlik kartı fotokopisi ve eğitim ücreti dekontuyla birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya çevrim içi olarak kayit.emu.edu.tr adresinden başvurmaları gerekiyor.

Kayıtlarla ilgili detaylı bilgiye 0392 630 11 11 numaralı telefondan da ulaşılabiliyor.