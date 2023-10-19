Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden 22 öğrenci İtalya’daki kurs ve stajı tamamladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ gastronomi öğrencilerine İtalya’daki Yabancılar İçin İtalyan Mutfağı Enstitüsü (ICIF) ile imzalanan iş birliği protokolüyle staj ve eğitim imkanı tanınıyor.

Barista Café’de düzenlenen sertifika töreninde konuşan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, ICIF ile Şubat 2015’te anlaşma yapıldığını, protokol altında bu yıl 22 öğrencinin 2 haftalık temel İtalyan mutfağı eğitimi ve sonrasında Michelin yıldızlı ve lüks restoranlarda staj yaptığını kaydetti.