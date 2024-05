Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi ile Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından 12. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda etkinlik düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, söz konusu etkinliğe Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, Dekan Yardımcıları, Öğretim Üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikte DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutlayarak sözlerine başladı.

Geçmişten günümüze eczacılığın tarihine değinen Gülcan, eczacılığı dünyanın en güvenilir mesleği olarak nitelendirdi. Pandemi döneminde eczacıların da tüm sağlık çalışanları gibi yoğun bir şekilde çalışarak ülke sağlığı için önemli mücadeleler sergilediğini ifade eden Gülcan, eczacılık mesleğinin anlam ve önemini vurguladı.

2011 yılında akademik faaliyetlerine başlayan DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin işlevlerinden de ayrıca söz eden Gülcan, dünya genelinde 30’dan fazla ülkede bulunan ve başarılı bir şekilde mesleklerini icra eden mezunların, DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin en büyük başarı hikayesi olduğuna dikkat çekti.

Öztüren

Etkinlik sırasında yapılan açılış konuşmaları çerçevesinde söz alan, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, 14 Mayıs Eczacılık Günü’nün anlam ve önemine değinerek, DAÜ Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin toplumun sağlığını koruması ve geliştirilmesi için kritik roller üstlendiğini ifade etti.

DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin vermiş olduğu donanımlı mezunların, KKTC sağlık sistemine ve farklı ülkelerin sağlık sistemine fayda sağladığını vurgulayan Öztüren, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak konuşmasını sonlandırdı.

DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin akademik alanda gösterdiği başarılara değinerek konuşmalarına başlayan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin dünyaya katkı sağlayacak verimli bireyler yetiştirdiğini vurguladı. Geleceğin eczacıları olarak yetişen öğrencilere fayda sağlayacak temennilerde bulunarak sözlerini sonlandıran Dr. Özcenk, etkinlikte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu.

Dinçyürek

Söz konusu etkinliğe katılan Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, konuşmaları sırasında eczacılık mesleğinin ve eczacılığın anlam ve önemine dikkat çekerek, eczacının olmadığı yerde sağlığın mümkün olmayacağını vurguladı.

Kendisini DAÜ’nün bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Dinçyürek, sağlık sektöründeki tüm paydaşların önemli olduğunu belirtti. Ayrıca DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin gerçekleştireceği tüm projelere Sağlık Bakanlığı olarak destek olacaklarını ifade eden Dinçyürek, 14 Mayıs Eczacılar Günü’nü kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.

Yapılan açılış konuşmaları sonrasında, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in, DAÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet İlktaç’a yapmış olduğu plaket takdiminin ardından, Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müberra Koşar “An Improved HPLC Post-Column Methodology for the Identification of Free Radical Scavenging Phytochemicals in Complex Mixtures”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Teralı “In Silico Alchemy: Transforming Molecular Structures into Functional Gold”, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan “Diverse Biological Activities of Urolithins” ve DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Zeki “Instructional Planning & Assessment” konularında sunumlar gerçekleştirdi.