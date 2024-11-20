DAÜ'den verilen bilgiye göre, “Creativity; Child’s Play” (Yaratıcılık; Çocuk Oyuncağı) başlıklı atölye çalışması Turizm Fakültesi ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü iş birliğinde yapıldı.

Çalışma Profilo’nun emekli üst düzey yöneticisi (CEO) Nesim Levi’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Nesim Levi'nin iş dünyasında kreatif düşüncenin önemini anlattığı, sürdürülebilirlik ve müşteri odaklılık konularında deneyimlerini paylaştığı atölye çalışmasına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da katıldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, “Bir üniversite olarak, sektörle üniversite arasında köprü kurma gibi çok özel bir görevimiz var. Bu köprünün kurulması çok önemlidir. Bizler size sadece teoriyi öğretmekle kalmıyoruz, aynı zamanda mezun olduktan sonra kullanacağınız pratik beceriler de kazandırmayı amaçlıyoruz. Nesim Levi geçen yıl da bizimleydi. Dolayısı ile bu etkinlik bir anlamda geleneksel hale geldi. Kendisini tekrar görmekten onur duyuyoruz.” dedi.

Sunumun ardından Prof. Dr. Kılıç tarafından Levi’ye atölye çalışmasının anısına gümüş tabak takdim edildi.