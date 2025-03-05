DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre yazar-eğitmen Ahmet Şerif İzgören'in sunum yapacağı seminer yarın ve cuma günü, 10.00-12.00 saatleri arasında, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alacak.

Seminer yarın DAÜ’de çalışan yönetsel ve akademik personel ile öğrencilere; cuma günü ise Milli Eğitim Bakanlığı, Genel Orta Öğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı müdür, müdür muavini ve rehber öğretmenlere yönelik olacak.

Seminerin ilk gününde "eğitim hayatında ve kariyer planlamasında değer katmanın önemi", ikinci gününde ise "eğitimcilerin rolü ve genç nesillere ilham vermenin yolları" ele alınacak.