Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde Gazimağusa devlet okulları yararına “Fikri Toros - Demet Alkan Piyano Resitali” yapıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, konser perşembe günü Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “Mağusa’ya Bir Nefes” sloganıyla düzenlendi.

Söz konusu etkinliğe, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Şifa Çolakoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı (GMB) Süleyman Uluçay, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, GMB Meclis Üyesi Müge Evram, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) Başkanı Rana Erozan Uluçay ile sanatseverler katıldı.

CTP Milletvekili Fikri Toros ve Demet Alkan tarafından düzenlenen resitale piyanoda Eser Öktem eşlik etti. Resital kapsamında Domenico Scarlatti, Frédéric Chopin, Johannes Brahms, Alberto Ginastera, Fazıl Say, Aram Katchaturian, Johann Sebastian Bach, Marcello Abbado, Wolfgang Amadeus Mozart ve Ludovico Einaudi’ye ait eserlere yer verildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, resital sonunda yaptığı konuşmasında, DAÜ olarak sanata her zaman destek verdiklerini belirterek, resitalin gerçekleşmesinde emeği olan ve resitale katılan herkese teşekkürlerini iletti. Etkinlik sonunda, sanatçılara DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, KPKD Başkanı Uluçay ve GMB Meclis Üyesi Evram tarafından çiçek takdiminde bulunuldu.