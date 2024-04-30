“Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Kız Çocukları Günü” dolayısı ile “Kendimi Bilişimde Görüyorum” temasıyla liselerde eğitim gören kız çocuklarına yönelik panel ve ödül töreni düzenlendi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) yapılan açıklamaya göre, etkinlik, DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) ile Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) iş birliğinde “Bilişim ve Teknolojide Kız Çocukları (BİTEK) Projesi” kapsamında ve KKTC Telsim Vodafone sponsorluğunda düzenlendi.

Bilişim ve teknoloji alanlarında eğitim görüp ilgili sektörde çalışan kadın sayısı ile bilişim ve teknoloji eğitimi alan kızların artırılmasını amaçlayan proje kapsamında liseli kız çocuklarına yönelik düzenlenen etkinliklerin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi.

DAÜ Aktivite Salonu’nda düzenlenen etkinlik öncesinde yapılan reels yarışmasının ödül töreni de yapıldı.

BİTEK Yürütme Kurulu Üyesi ve MAKAMER Eğitim ve Çevre Komisyonu Sorumlusu Pelin Üretici, teknolojiyi aktif olarak kullanmanın faydalarına değinerek, toplumsal eşitlik hedefine yönelik atılacak iyileştirici adımların, ülkelerin kalkınmasına ve daha adil toplumların oluşmasına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

BTYO Öğretim Üyesi ve BİTEK Yürütme Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Nazife Dimililer, bilişim ve teknolojilerin kız çocukları ve kadınlar için son derece önemli olduğuna değinerek, kız çocuklarının geleceğin liderleri olmaları temennisinde bulundu.

KKTC Telsim Vodafone Genel Müdürü Sefer Tüz de Telsim Vodafone ailesi olarak kadınlara ve kız çocuklarına verilen değerin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, yarışmayı kazanacak olan kız öğrenciler için İstanbul Vodefone Teknoloji Birimi’nin ödül olarak öğrencileri ağırlama konusunda istekli olduğunu ifade etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da DAÜ’nün, kız çocuklarına yönelik bilişim ve teknolojik alanlarda meslek sahibi olmaları konusunda her türlü desteği sağlayacağını, DAÜ ailesi olarak teknolojiyi her alanda ön planda tuttuklarını, kadın çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.

Kılıç, kadınlara yönelik bu tarz bilişim etkinliklerinin sürdürülebilirlik özelliği taşımasının önemine vurgu yaparken, DAÜ’nün bu tarz etkinlikleri her zaman destekleyeceğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç tarafından KKTC Telsim Vodafone Genel Müdürü Sefer Tüz’e teşekkür plaketi takdim edilirken, MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan tarafından Tüz’e MAKAMER’e özel hediye takdim edildi.

Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Buket Akkoyunlu moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Yazılım Uzmanı Laika Karşılı, Analiz Birim Yöneticisi Belma Korkuter, Temel Bankacılık Yazılım Yöneticisi Ayşen Tunca Ruso ve Eğitim Danışmanı Şenfer Usman tarafından sunumlar gerçekleştirdi.

-Ödüller takdim edildi

Öte yandan etkinlik günü öncesinde düzenlenen reels yarışması kapsamında liseli kız öğrenciler, “Gelecekte Kadınların Bilişim ve Teknoloji Alanındaki Rolü” konulu reels hazırlayarak, gelecekte kadınları ve kendilerini bilişim alanında nasıl görmek istediklerini yansıttılar. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri, düzenlenen tören ile takdim edildi.

Reels yarışması sonuçlarına göre dereceye giren ve jüri özel ödülüne layık görülen 4 öğrenciye KKTC Telsim tarafından İstanbul Vodafone Yapay Zeka ve Büyük Veri Birimi’ni ziyaret etme ödülü verildi. Ayrıca KKTC Telsim dereceye giren tüm öğrencilere de çeşitli hediyeler takdim etti.

DAÜ tarafından birincilik alan öğrenciye, lise mezuniyetini müteakip ilk akademik yıl içinde “Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri” veya “Bilgisayar Programcılığı” bölümüne kayıt yapması şartıyla DAÜ’nün yüzde 100 öğrenim harcı bursu verilecek. Dereceye giren diğer öğrencilere ise DAÜ-SEM tarafından seçecekleri eğitime ücretsiz katılma olanağı sağlanacak.

Etkinlik sonucunda ödül alan öğrenciler şöyle:

“‘Teknolojinin Geleceği’ başlıklı reels ile jüri özel ödülü: Özgü Ertoprak/ Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GTMK)

‘Ben Bir Kız Çocuğuyum’ başlıklı reels ile üçüncülük ödülü: Nisa Mazes Boran/19 Mayıs Türk Maarif Koleji

‘Yalnız Değilsiniz’ başlıklı reels ile ikincilik ödülü: Mila Naz Bıyık/19 Mayıs Türk Maarif Koleji

‘Bilişimde Cinsiyet Yok Sadece Başarı Var’ başlıklı reels ile birincilik ödülü: Fevziye Atalay /Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML)”