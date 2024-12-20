Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından “Afrika Kıtasının Dünya Politikasındaki Artan Önemi, Küresel Dengeler ve Türkiye-Afrika İlişkileri” konulu konferans düzenledi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, konferansta Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanlığı’ndan Dr. Hasan Yavuz konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğe, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ile DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Tunç Adanır, DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Özersay ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Afrika kıtasının zengin doğal kaynaklara ve gelecekte yükselecek ekonomik bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, üniversitenin Afrika’dan gelen çok sayıda öğrencisi olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmasının ardından Yavuz, konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinliğin verimli geçmesini temenni etti.

Yavuz, Afrika’nın gönlü güzel insanların, barışın ve hoşgörünün kıtası olduğunu vurgulayarak, "Afrika Kıtasının Dünya Politikasındaki Artan Önemi, Küresel Dengeler ve Türkiye-Afrika İlişkileri" konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumunda, Afrika kıtasına ve Türkiye ile arasındaki ilişkilere değinen Yavuz, Afrika’nın turizm potansiyeli yüksek, genç nüfuslu, hızla kalkınan bölgeleri ve artan eğitimli insan faktörü ile dikkat çektiğine değindi.

Sömürgeciliğe karşı uyanışın önemli ayaklarından birinin Afrika’nın İslam geçmişi olduğunu aktaran Yavuz, "Ülkeler Google Map'ten öğrenilmez, giderek yaşayarak öğrenilir" dedi.

Söz konusu konferans, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç'ın, Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz’a plaket takdimiyle sona erdi.

-DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç makamında ziyaret edildi

Konferans öncesinde, Yavuz, Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Türkiye-Afrika ilişkilerinin yanı sıra DAÜ’nün uluslararası öğrenci profili üzerine karşılıklı bilgi Kılıç, Yavuz’a teşekkürlerini ileterek hediye takdiminde bulundu.