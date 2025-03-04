Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK), yeni atanan üyeleriyle toplandı.

DAÜ VYK’nin bugünkü toplantısı, yeni atanan üyeler Beyhan Gürgöze ve İsmail Güneş Güneşoğlu’nun katılımlarıyla yapıldı.

Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, 21 Şubat 2025’te DAÜ VYK Üyesi Ersun Kutup’un yerine Beyhan Gürgöze, Dr. Hamit Bakırcı’nın yerine ise İsmail Güneş Güneşoğlu atanmıştı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, verimli geçen toplantıda, belirlenen gündem doğrultusunda üniversitenin hedeflerine yönelik çeşitli konular tartışıldı. Üyeler, DAÜ’nün sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl daha etkin katkı sağlanabileceği üzerine fikir alışverişinde bulundu.

-“DAÜ'nün daha parlak bir geleceğe taşınacağına olan inancımız tamdır”

VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, toplantı sonrasında yaptığı konuşmada, VYK’nın, DAÜ’nün geleceği için büyük bir öneme sahip olduğunu, yeni üyelerin de katkılarıyla DAÜ'nün daha parlak bir geleceğe taşınacağına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Özcenk, “Yeni üyelerimizle bugün gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıda, üniversitemiz için önemli birçok konu tartışılmıştır. DAÜ'nün vizyonunu daha da ileriye taşımak adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Her bir üyemiz, DAÜ'nün gelişimine daha fazla katkı sağlama sorumluluğunu taşımaktadır. Bu vesileyle Sayın Gürgöze ve Sayın Güneşoğlu’na aramıza ho şgeldiniz diyor, kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.