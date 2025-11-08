Polis, trafik denetimlerinde 24 sürücünün alkollü araç kullandığını tespit etti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri dün ülke genelinde 2 bin 479 araç sürücüsünü kontrol ederek, trafik suçu işlediğini belirlediği 363 sürücü hakkında yasal işlem yaptı. 39 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 1 sürücü de tutuklandı.

Sürücülerden 157’sinin süratli, 24’ünün alkollü, 4’ünün ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 12’sinin sigortasız araç kullandığı tespit edildi.

Denetimlerde, 8 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı, 3 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 4 sürücünün de muayenesiz araç kullandığı belirlendi. 9 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan, 1 sürücü de tehlikeli sürüşten rapor edilirken, 2 sürücünün trafik ışıklarına, 5 sürücünün de trafik levha ve işaretlerine uymadığı tespit edildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde, 2 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı, 6 sürücü 5 bin kilogram ve üzerindeki kamyonların trafiğe çıkış saatlerine uymadığı, 4 sürücü aracının camına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı, 1 sürücü de polisin “dur” emrine uymadığı için rapor edildi.

Denetimlerde, 121 sürücüye diğer trafik suçları nedeniyle yasal işlem yapıldı.