

DAÜ-SEN yazılı bir açıklamayla, salı günü Meclis Genel Kurulu’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’na (DAÜ-VYK) yapılan atamalarla ilgili tartışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali’nin atamaların liyakatiyle ilgili sorusuna, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun verdiği cevabın “son derece üzücü ancak ülkede ve DAÜ’de yaşanan sorunların temel kaynağını anlamak açısından ışık tutucu” olduğu savunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Çavuşoğlu, söz konusu soruya verdiği cevapta DAÜ-VYK üyeliğine yapılan atamaların liyakate dayalı olduğunu söyleyememiş, aksine liyakat sorununu kabul etmiş ancak bu sorunun kaynağını iktidar-muhalefet kavgasına bağlamıştır. Sayın Çavuşoğlu bu kadarıyla da yetinmemiş ve DAÜ’deki başarısızlığın sadece DAÜ-VYK’da olmadığını ve bu başarısızlıkta DAÜ-VYK’nın payının büyük olması ile beraber Rektörlüğün ve sendikaların da sorumluluğu olduğunu iddia etmiştir.

Üzülerek görüyoruz ki hem hükümet hem de hükümetin Eğitim Bakanı Sayın Çavuşoğlu, hükümet-DAÜ yönetimi ve sendikalar arasında imzalanan protokolün gereklerine uygun hareket etmek yerine, geçmiş alışkanlıklarına devam etmekte ve yetkilerini kullanarak sorunları çözmek yerine ‘suçlama oyunu’ oynamayı tercih etmektedir.”

DAÜ-SEN’in bir sendika olarak tarihte görülmemiş bir sorumluluk üstlendiği öne sürülen açıklamada, üyelerin maaşlarının uzlaşıyla imzalanan protokol ve toplu iş sözleşmesi kapsamında yeniden düzenlendiği vurgulandı. DAÜ’de örgütlü diğer sendikaların da fedakârlık yaparak üniversiteye sahip çıktığı ifade edilen açıklamada, “yapılan düzenlemeler sonucunda Bakan’ın dile getirdiği maaşları hiçbir çalışanın almadığı” öne sürüldü.

Söz konusu protokolde sendikaların yanı sıra hükümet ve muhalefetin de DAÜ’ye sahip çıktığına dikkat çekilen açıklamada, “DAÜ-SEN olarak bizler, protokoldeki tüm sorumluluklarımızı yetkimiz çerçevesinde yerine getirmekteyiz ve getireceğiz. Bu konuda zerre kadar tereddüdümüz yoktur.” denildi.

Bakan Çavuşoğlu’nun da hükümet adına söz konusu protokolü imzalayan bakan olduğu ve protokolün yürütülmesinden sorumlu istişare ve eşgüdüm komisyonunun başkanı olduğu hatırlatılan açıklamada, protokolün eksiksiz uygulanması için hiçbir kademede başarısızlığın tolere edilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, “Sayın Çavuşoğlu’ndan beklentimiz, ‘suçlama oyunu’ oynamak yerine, özelde DAÜ’nün, genelde ise yükseköğretimin iyi yönetilmesi ve nitelikli olabilmesi için yetkilerini kullanması ve gereğini yapmasıdır. Bunu yapması veya yapabilmesi durumunda en büyük destekçisi DAÜ-SEN olacaktır.” ifadelerine yer verildi.



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