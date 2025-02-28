DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, devletin farklı birim ve kademelerinde görev yapan yaklaşık 300 KTAMS üyesinin katıldığı ve "Etkili iletişim yöntemleri ve algının önemi" konusunun tartışıldığı seminer, DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nilüfer Türksoy tarafından gerçekleştirildi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, açılış konuşmasında sendika üyelerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlattıkları sertifika programına etkili iletişim konusunu da dahil ettiklerini belirtti ve bu tür eğitimlerin önümüzdeki aylarda devam edeceğini ifade etti.

Seminerin sonunda, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Doç. Dr. Nilüfer Türksoy’a hediye takdim etti, katılımcılara ise katılım sertifikaları verildi.