Erhürman: “Trafik kazalarına ve can kayıplarına ilişkin rakamlar alarm veriyor… Bilimsel çözüm bulmalıyız”



Lefkoşa Eziç’te düzenlenen toplantıya, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri Ürün Solyalı, Ongun Talat, Filiz Besim, dernek ve oda temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve aktivistler katıldı.

Toplantı öncesinde konuşma yapan Erhürman, toplantıda uzmanların görüşlerinin dinleneceğini ve trafikte öncelikli alanların belirlenmesinin amaçlandığını belirtti. Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

- Erhürman: “Trafikteki can kayıplarımız savaş koşullarındaki kayıplarla kıyaslanabilecek düzeyde”Erhürman, konuşmasında, trafikteki sıkıntıların artık endişe yaratacak boyuta geldiğini kaydederek, ölümlü trafik kazalar başta olmak üzere, kazalarda birçok kişinin yaralandığına, maddi kayıplar yaşandığına ve trafikte çok fazla zaman harcandığına dikkat çekti.Polis Genel Müdürlüğü'nden aldığı verileri paylaşan ve bu verileri “çarpıcı” olarak nitelendiren Erhürman, 1975’ten bu yana ülkede trafik kazalarında 2000’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Erhürman, KKTC’nin yüz ölçümü göz önüne alındığında, bu sayının savaş koşullarındaki kayıplarla kıyaslanabilecek düzeyde olduğunu belirtti.Trafik kazalarına ilişkin verileri de aktaran Erhürman, 2019 yılında 3 bin 575 olan kaza sayısının 2023’te 4 bin 25’e yükseldiğini ifade etti. Erhürman, can kaybı sayısının ise 2022'de 22, 2023'te 48, 2024’te ise 50’ye ulaştığını söyledi.Güney’de geçen yıl trafik kazalarından dolayı 41 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Erhürman, bu nedenle yönetimin acil eylem planı yürürlüğe koyma niyetini açıkladığını belirtti. Erhürman, “Bu durum bizdeki hassasiyetle yönetsel hassasiyetle oradaki yönetsel hassasiyet arasında bir fark olduğunu gösteriyor.” dedi.2024 yılındaki 50 can kaybından 20’sinin KKTC vatandaşı, 30’unun ise yabancı olduğunu belirten Erhürman, bu durumun da ele alınması gerektiğini vurguladı.- “Mesele siyasi olmanın çok ötesinde”“Mesele artık siyasi bir mesele olmanın çok çok ötesinde bizim gözümüzde. Rakamlar alarm veren rakamlar, ‘hep birlikte bir şeyler yapmamız gerekir mesajını veren rakamlar.” diyen Erhürman, CTP olarak bu konuya çok önem verdiklerini ve toplantıları sürdürme kararlılığında olduklarını ifade etti. Yasa ile kurulan bir Trafik Hizmetleri Komisyonu’nun “yönetsel sıkıntılar” nedeniyle verim alınamadığını dile getiren Erhürman, buna ek olarak Başbakanlık bünyesinde bir komite daha kurulduğunu hatırlatarak; bu durumun “kim ne yapacak?” sorununu doğurduğunu savundu.Sorunların çözümü için ülkede yeterli insan kaynağı bulunduğunu belirten Erhürman, “Dolayısıyla bu işi niyet edersek, gerçekten masaya yatırırsak, uygun çözümler bulabileceğimizi, çözümler üretmeye başlayabileceğimizi biz CTP olarak biliyoruz.” dedi.Hiçbir siyasi partinin yalnızca kendi insan kaynaklarıyla tüm sorunları çözme lüksüne sahip olmadığını söyleyen Erhürman, partilerin, bireylerin siyasi görüşlerinden bağımsız olarak memleketin sorunlarına bilimsel çözümler bulma yükümlülüğü olduğunu vurguladı. Toplantının, öncelikli konuları belirlemek ve uzmanların görüşlerini dinlemek amacıyla düzenlendiğini söyleyen Erhürman, temel hedeflerinin “trafik kazalarını nasıl azaltabiliriz ve trafiği nasıl rahatlatabiliriz?” sorusuna yanıt aramak olduğunu ifade etti.- “Tüm uzman kapasitesinden maksimum düzeyde yararlanılması gerekiyor”Ülke nüfusunun tam olarak bilinmemesi nedeniyle paylaşılan verilerin oransal analizinin yapılamadığını belirten Erhürman, bunun değerlendirmeleri ve yapılacak çalışmaları zorlaştırdığını söyledi. Esas meselenin bilimsel bakış açısının memlekette yönetsel anlayışın temeli haline getirilmesi olduğunu vurgulayan Erhürman, “kim neredendir, kim kimdir” e bakılmaksızın, ülkenin tüm uzman kapasitesinden maksimum düzeyde yararlanılması ve ülkenin birlikte yönetilmesi gerektiğini söyledi.

(CPY/ŞEB) FotoğraflıHaber: Cemre Peral Yanıker