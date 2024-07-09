Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Engelli Öğrenci Birimi iş birliğinde "Engelsiz Eğitim” konulu seminer düzenlendi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Şampiyon Melekler Amfisinde yer alan seminere, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Fakülte Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Öğretim Üyeleri ve öğrenciler katıldı.

-Değer

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkan Yardımcısı ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer seminerin açılışında yaptığı konuşmada, DAÜ Engelli Öğrenci Birimi’nin kuruluşu, amaç ve hedefleri ile ilgili bilgiler vererek, etkinliğe destek veren ve katılım gösteren herkese teşekkür etti.

-Zorlu

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu da, DAÜ’nün bireylerin eşitliği ilkesine bağlı kalarak, yaşam ve eğitim haklarını sağlamak amaçlı birçok çalışmaya destek verdiğini, bundan sonra da vermeye devam edeceğini ifade etti.

-Öztüren

DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren de, engelli bireylerin eşit haklara sahip olmasının önemine dikkat çekti.

Bu tarz seminerlerin toplum bilincini artırma yönünde fayda sağlayacağına inandığını belirten Prof. Dr. Öztüren, seminerin güzel ve verimli geçmesini temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından seminere geçildi. Farklı engel grupları olan üniversite öğrencilerinin eğitime katılımını ve akademik başarısını artırmaya yönelik önerilerin paylaşıldığı seminer, iki oturum şeklinde yapıldı. Etkinlik teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.