Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Kılıç, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gün olan 24 Kasım günü, tüm öğretmenler için özel ve anlamlı bir gündür. Tam 96 yıl önce, 24 Kasım 1928’de Atatürk’ün bu ulvi sıfatı kabul etmesinin ardından, doğumunun 100. yıl dönümü olan 1981 yılının 24 Kasım’ından itibaren bugün “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır. Hiç şüphesiz bir toplumun temel direği eğitimdir. Bu önemli misyonu ve bu kutsal mesleği yerine getiren öğretmenler, hayatımızda oldukça önemli bir yere sahiptir. Başöğretmen Atatürk “Geleceğin Güvencesi Sağlam Temellere Dayalı Bir Eğitime, Eğitim İse Öğretmene Dayalıdır.” sözüyle eğitimin ve öğretmenlerin hepimiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Öğretmenlerimiz bizleri yetiştirirken öyle bir emek harcarlar ki, kaç sene yaşarsak yaşayalım, onların isimlerini ve sınıfta yaşadığımız bazı anıları asla unutamayız. Öğretmenler, bilgiyi sadece anlatmakla kalmaz, aynı zamanda geleceğimizin şekillenmesine de katkı sağlarlar ve hayatlarımıza dokunurlar. Geleceğin liderlerini, bilim insanlarını, sanatçılarını da yetiştiren öğretmenler, toplumun en önemli yapı taşlarını oluşturmaktadır. Görevini layıkıyla yerine getiren değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenleri saygı ve minnetle anarım.”