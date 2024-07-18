Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Ankara’da temaslarda bulundu.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Kılıç, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan ile birlikte Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile görüştü.

Görüşmelerde, DAÜ ile Gazi Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasındaki iş birliklerinin daha da geliştirilmesi için gereken adımlar tartışılarak, ortak araştırma projeleri ve akademik değişim programları ele alındı. Ayrıca sağlık bilimleri ile eczacılık alanlarında yapılabilecek yenilikçi çalışmalar üzerine stratejik planlamalar yapıldı.

Prof. Dr. Kılıç, özellikle sağlık ve eczacılık alanında atılacak olan yeni adımların, uluslararası düzeyde ses getirecek yeni projelerin kapısını aralayacağına inanç belirtti.

-Prof. Dr. Kılıç ÜAK Toplantısı’na Katıldı

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Ankara temasları çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ev sahipliği yaptığı Üniversiteler Arası Kurul Toplantısı’na (ÜAK) da katılarak, DAÜ’yü temsil etti. Toplantıda, yükseköğrenim alanındaki gelişmeler, beklentiler ve hedefler üzerine bilgilendirme yapıldı.

Prof. Dr. Kılıç, Üniversiteler Arası Kurul Toplantısı’nda, DAÜ’nün hedef koyduğu uluslararasılaşma stratejisinin, YÖK tarafından da tüm üniversitelere hedef olarak konmasının gurur verici olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Kılıç, Ankara’da, DAÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunlarından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Batman Milletvekili olarak görev yapan Ferhat Nasıroğlu ve DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu Ali Barutçuoğlu ile de bir araya gelerek, çeşitli projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.