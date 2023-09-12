Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Fas’ta yaşanan deprem felaketiyle ilgili geçmiş olsun mesajı yayınladı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Hocanın, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fas’ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem felaketi bizleri derinden üzmüştür. Bu felaket maalesef ki büyük ölçekli olup, Fas’ta binlerce insanın hayatını kaybetmesine, binlerce insanın yaralanmasına neden olmuş ve ciddi bir yıkıma yol açmıştır.

Bizler hala Kahramanmaraş depreminin yaralarını saramamışken, Fas’ta deprem felaketi yaşanması, acılarımıza bir acı daha eklemiştir.

Başta üniversitemizin Fas uyruklu öğrencileri ve aileleri olmak üzere, tüm Fas Halkı’na en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diler, böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ederiz.”