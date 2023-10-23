Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer, emekli olan DAÜ eski Rektör Vekili Prof. Dr. Ülker Vancı Osam’a teşekkür plaketi takdim etti.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Tümer’in makamında bugün düzenlenen plaket takdim töreninde Tümer, Osam’a hizmetlerinden dolay teşekkür etti.

Prof. Dr. Osam da vefa duygusunun önemine dikkat çekerek, bunun bir bayrak yarışı olduğunu ve artık bayrağı teslim ettiklerini kaydetti. Prof. Dr. Osam, ihtiyaç duyulması halinde her zaman desteğe hazır olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Tümer de DAÜ’yü hep birlikte güzel günlere taşıyacaklarını ifade etti.

Prof. Dr. Ülker Vancı Osam’ın DAÜ’de 15 Eylül 2000’de başladığı görevini emekli olduğu 30 Eylül 2023’e kadar sürdürdüğü belirtildi.