Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nün Türkçe ve İngilizce lisans programları, Türk Psikologlar Derneği (TPD) Akreditasyon Üst Kurulu tarafından 2029 yılına kadar beş yıl süreyle akredite edildi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre bu, KKTC'de akredite edilen tek psikoloji programı oldu.

DAÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatih Bayraktar, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptıkları açıklamalarla, akreditasyonun önemine işaret ederek duydukları onuru ifade etti.