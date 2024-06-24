Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) merkezi dersliklerine, 6 mural çalışması yapıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, çalışmalar, DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya önderliğinde Mural Sanatı Atölye Çalışması yapıldı. Bir ay önce başlayan Atölye Çalışmasına 100’e yakın öğrenci katıldı. Merkezi dersliklere 6 farklı çalışma yapıldı.

Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu’nun da uygulamalara katılarak destek verdiği çalışma sonunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere eserlerinin önünde teşekkür belgeleri takdim edildi.

DAÜ Sanat Koordinatörü Şonya, sertifika takdimi öncesinde gerçekleştirdiği konuşmasında yapılan çalışmanın DAÜ’de mekan içerisinde yapılan ilk mural çalışması olduğunu aktardı. Şonya, konuşmasının sonunda bu tarz çalışmaların artarak devam edeceğinin altını çizdi.

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zorlu ise merkezi derslikler binası duvarlarına yapılan çalışmaların öğrencilerin yüzünü gülümsettiği kaydetti.