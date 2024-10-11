Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü mezunu Melisa Santürk, “Ekolojik Yankılar” isimli internet sitesi ile 34. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda finalist oldu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Melisa Santürk’ün mezuniyet projesi kapsamında hazırladığı “Ekolojik Yankılar” isimli internet sitesi, webcast, podcast, video haber ve video röportajların yanı sıra infografik sunumlarla beslenen istatistiki araştırmaları da ön plana çıkaran, kapsamlı bir çevre haberciliği örneği sunuyor.

Farklı kategorilerdeki 59 finalistin derecelerinin açıklanacağı yarışmanın ödül töreni, 16 Aralık’ta Hilton İstanbul Bosphorus Otel’de yapılacak.

Bir önceki Genç İletişimciler Yarışması’nda editörlüğünü üstlendiği CMC Maden Atıkları Belgeseli ile Sadık Kayrakçı’yla ikincilik ödülünü kazanan Santürk, çevre haberciliği alanındaki üretimlerine “Ekolojik Yankılar” internet sitesi ile yeni bir ödül eklemeyi hedefliyor.

34. TGC Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda finalist olmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade eden Santürk, "Ekolojik Yankılar" adlı web sitesiyle yaptığı çevre gazeteciliğinin önemine değindi. Günümüzde ve gelecekte daha büyük sorunlara yol açacak olan ekolojik problemlerin büyük bir hassasiyet ile farkındalık yaratmak hedefiyle ele alınmasının elzem olduğunu belirten Santürk, elde ettiği başarıda DAÜ İletişim Fakültesi’nden aldığı eğitimin büyük katkısının olduğuna vurgu yaptı.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son yıllarda yeni medya ve gazetecilik alanında yarışmalarda elde ettikleri başarının önemine vurgu yaparak, öğrencilerin fakültede aldıkları kaliteli teorik ve mesleki eğitimlerinin meyvelerini toplamaya başladığını ifade etti. Öğrencileri gerek yarışmalara gerek ise mesleki yaşama hazırlayan tüm öğretim üyelerine teşekkür eden Prof. Dr. Ersoy, özelde Melisa Santürk’ün genelde ise öğrencilerin başarısıyla gurur duyduklarını kaydetti. Bu tür başarıların sürdürülebilir olması için öğrencilere her türlü desteği vereceklerin altını çizen Prof. Dr. Ersoy, prestijli yarışmaların jüri üyeleri tarafından takdir edilmesinin önemine dikkat çekti.