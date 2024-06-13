Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde “Mahtumkulu Firaki’ye Adanmış Şiirler” isimli şairler buluşması etkinliğine ev sahipliği yaptı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, dün saat 14.00’te, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılan söz konusu etkinlik, TÜRKSOY Şairler Buluşması kapsamında doğumunun 300. yılında Türk dünyasının yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan büyük şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki’ye ithafen düzenlendi.

Etkinliğe, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Ali Öztüren ve Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ile şiir severler katıldı.

Açılışta konuşan Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu, TÜRKSOY’un KKTC’de gerçekleştirdiği etkinliklerin hem siyasi hem de sanatsal açıdan büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Bu tarz etkinliklerin çoğalmasının en büyük dilekleri olduğuna dikkat çeken Zaimağaoğlu, DAÜ ile iş birliği içerisinde her zaman çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

-Yusuf

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf TÜRKSOY hakkında bilgiler verdi ve Mahtumkulu Firaki hakkında açıklamalarda bulundu. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün öğrencilerini sanat ve kültürle buluşturacak etkinlikler düzenlemeye özen gösterdiğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Kılıç tarafından TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf’a TÜRKSOY adına hazırlanan gümüş tabak takdim edilirken, etkinliğe katılıp destek veren şairlere de teşekkür plaketi verildi. Yusuf tarafından da desteklerinden dolayı Prof. Dr. Kılıç’a ve Zaimağaoğlu’na hediye takdim edildi.

Etkinlik, Firâki’nin; “Yüz Tümenden Yeğdir Nice Sözler Var” veciz deyişiyle adla­nan şiir ve müzik dinletisi ile Türkiye’nin seçkin şairleri Mahmut Hasgül, İlter Yeşilay ve Kenan Yavuzarslan ile KKTC’li şairler Beste Sakallı ve Dr. Arif Albayrak’ın şiir sunumlarıyla devam etti.

-İş Birliği Protokolü de Yenilendi

Öte yandan, DAÜ ile TÜRKSOY arasında kültürel etkileşim, bilimsel araştırmalar ve eğitim – öğretim alanlarında çalışmaları artırmak adına önceki yıllarda imzalanmış olan iş birliği protokolü dün saat 11.00’de, DAÜ Rektörlüğü’nde yenilendi.

İmzalanan iş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev adına Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf imza koydu.