Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde hizmet veren Protez- Ortez ve Biyomekanik Merkezi ile Sağlık Bakanlığı arasında protez ortez uygulamalarının devlet tarafından karşılanmasına yönelik sözleşme yenilendi.

DAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 2010 yılında hasta kabulüne başlayan merkezde uzuv kaybı yaşayan hastalar için protez uygulamalarının yanı sıra, fiziksel engeli bulunan çocuk ve yetişkin bireyler için ortopedik cihaz uygulamaları ve rehabilitasyonu uzman bir ekip tarafından yapılıyor.

“Hastalar için çok önemli bir hizmet”

Protez ortez ihtiyacı olan kişilerin kurul raporu ile başvurmaları halinde cihazların ödemesinin devlet tarafından karşılandığını belirten DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, bunun hastalar için çok önemli bir hizmet olduğunu belirtti.

Önceden benzer hizmetleri almak için Türkiye’ye gitmek zorunda kalan hastaların cihaz uygulamaları ve rehabilitasyon süreçlerinin burada takip edilmesinin önemli bir avantaj olduğunu vurgulayan Malkoç, bu hizmetin devam edeceğinin müjdesini verdi.

En sık verilen hizmetler

Protez Ortez ve Biyomekanik Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yasin Yurt, merkezde en sık verilen hizmetlerin ortopedik, nörolojik veya diyabetik ayak problemlerinde analiz ve tabanlık uygulamaları, skolyozlu bireylerde korse ve Schroth egzersiz yaklaşımları, uzuv kaybı olan bireylerde teknolojik protez uygulamaları, çocuk ve yetişkin nörolojik hastalıklarda ortopedik cihaz ve ayakkabı uygulamaları olarak öne çıktığını söyledi.