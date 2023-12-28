Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi’nde, 2009 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, fakülteye büyük katkılar sağlamış Ceza Hukuku Profesörü Esin Konanç anısına panel düzenlendi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 15’incisi düzenlenen panel, “Cumhuriyet’in 100. Yılında İnsan Hakları” başlığı ile Hukuk Fakültesi LA1 Salonu’nda gerçekleştirildi.

DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Can Azer’in moderatörlüğündeki panelde, sunumlara geçilmeden önce Prof. Dr. Esin Konanç’ın özgeçmişi okunarak, fotoğraflardan oluşan video gösterimi yapıldı.

Panelde güncel ve tartışmalı konuları çeşitli boyutlarıyla sunan konuşmacılar, insan haklarının farklı yönlerini ele aldı.

Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy, “İnsan Hakları 4.0” başlıklı sunumuyla dijital çağda insan haklarının önemine vurgu yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu ise, “Sosyal Medyada Gerçekleşen İhlaller Karşısında Kişilik Hakkının Korunması” konusunu irdeleyerek, bilgiler verdi.

Yrd. Doç. Dr. Bezar Eylem Ekinci ise, “İfade Özgürlüğünün Sınırlanmasında Meşru Amaç” konusunda İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarından hareketle konuyu ele aldı.

Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz ise, “İfade Özgürlüğü ve Hakaretin Suç Olmaktan Çıkartılması” konusunda ceza hukuku açısından tartışmalı noktalara ışık tutarak, güncel örneklerle katılımcıları bilgilendirdi.