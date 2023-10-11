Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Atakan Sarı, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çellisti Yiğit Tan ile birlikte piyano-çello resitali verecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 21. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında yapılacak resital, 17 Ekim Salı günü, saat 20.30’da Bellapais Manastırı’nda yer alacak.

Resital kapsamında J. S. Bach, L. Beethoven, F. Chopin ve Senay Uğurlu’ya ait eserler çalınacak.

Resital ile ilgili detaylı bilgiye 0542 852 23 85 veya 0533 870 05 93 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği kaydedildi.