Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Eczacılık Fakültesi mezunları için yemin töreni düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen törende, 70 kadar Pharm-D ve M-Pharm programı mezunu, meslek hayatları boyunca tüm bilgi ve becerilerini hastaların sağlığını korumak için kullanacaklarını, mesleklerini kötüye kullanmayacaklarını, her din, dil ve ırktan hastaya eşit ve adil yaklaşacaklarını belirten yemini yaptı.

Törene DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da katıldı. Törende, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Pharm-D program birincisi Anas Adnan Mahmoud Hasan ve M-Pharm program birincisi Ferıal Chaaban mezunlar adına konuşma gerçekleştirdi.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuşmasında, bu özel günde uzun ve zorlu eğitim sürecini tamamlayan öğrencileri tebrik etti, DAÜ’nün yükseköğrenimde bir referans olduğunu ve uluslararası standartlarda eğitim verdiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç “Bugün sadece mezun değilsiniz. Aynı zamanda hepiniz birer meslektaşsınız. Bu mesleği icra ederken aldığınız eğitim ile yolunuza başarı ile devam edeceksiniz. Mesleğinizi icra ederken etik değerlere sahip çıkın. Kendinizi güncel tutun ve yeniliklere açık olun. Evrensel değerleri kendinize referans edinin. Ailelerinizi de gönülden kutluyorum. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

-Gülcan

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan, törende yaptığı konuşmada, meslek hayatına ilk adımı atan mezunları tebrik ederek, almış oldukları eğitim süreci içerisinde öğrenmiş oldukları bilgileri ve yaşamış oldukları deneyimleri, meslek hayatlarında uygulamalarının faydalı olacağını vurguladı. Eczacılık mesleğinin önemine değinen Prof. Dr. Gülcan, DAÜ Eczacılık Fakültesi hocalarına, mezun öğrencilerin ailelerine ve öğrencilere teşekkür etti.

-Karatepe

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe ise törendeki konuşmasında, DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin evrensel kriterlere uygun bireyler yetiştirdiğini söyledi ve fakültenin vermiş olduğu nitelikli eğitimden bahsetti. Prof. Dr. Karatepe, mezun öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Etkinliğe katılamayan DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk, gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi: “Sevgili mezunlar uzun ve zorlu bir eğitim sürecinin ardından bugün başarınızı kutluyoruz. Sizler disiplinli çalışmanız, azminiz ve kararlılığınız sayesinde bu noktaya geldiniz. Eczacılık mesleği sağlık sektörünün vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsanların sağlığını koruma ve iyileştirme konusunda kritik rol oynayacaksınız. Mesleğinizi icra ederken etik değerlere bağlı kalmanız ve insan sağlığını her şeyin üstünde tutmanız büyük önem taşımaktadır. Ailelerinizin de bu süreçteki katkıları yadsınamaz. DAÜ’nün birer temsilcisi olarak mesleki bilgi ve becerilerinizi en iyi şekilde kullanarak topluma faydalı olacağınıza inancım tamdır. Yolunuz açık olsun.”

Törende program birincilerine Prof. Dr. Karatepe ve Prof. Dr. Öztüren tarafından hediye takdim edildi.