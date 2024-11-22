Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, “Beyaz Önlük Giydirme Töreni” ile “Yüksek Şeref ve Şeref Ödül Töreni” düzenledi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ile Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen tören, bugün Şampiyon Melekler Amfi’sinde yapıldı.

Törende, 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitime başlayan birinci sınıf öğrencilerine mesleğe ilk adım olan beyaz önlükleri giydirildi ve DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde şeref ve yüksek şeref derecelerine sahip olan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Törene, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı, Çevre ve İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Cemal Mert, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi dekanları, akademisyenler öğrenci ve veliler katıldı.

Açılış konuşmalarında DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, diş hekimliğinin dünyanın en eski mesleklerinden biri olduğunun altını çizerek, diş hekimliği tarihine değindi, diş hekimliği ile dişçi arasındaki farklılıklara dikkat çekti.

- DAÜ Rektörü Kılıç: “Bugün beyaz önlüklerinizi giyerek profesyonel eğitim için ilk adımı atmış olacaksınız”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise sağlıkla ilgili alanlarda beyaz önlük giyme töreninin önemine dikkat çektiğin konuşmasında, öğrencilerin bu adımla birlikte gelen sorumluluk ve bilinçle hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Kılıç, törende yer almak ve öğrencilerin duygularını paylaşmaktan heyecan ve gurur duyduğunu belirterek, 2019 yılında eğitim hayatına başlayan Diş Hekimliği Fakültesi’nin, öğretim kadrosu ve teknolojik cihaz ve ekipmanları ile dünya standartlarına uygun eğitim verdiğini söyledi.

Bugün, beyaz önlüklerin giyilmesiyle profesyonel eğitim için ilk adımın atılmış olacağını ifade eden Kılıç, “Burada kazanacağınız bilgi ve donanımla büyük başarılara imza atmanızı gönülden temenni ediyorum. Sözlerimi sonlandırırken hepinizin 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü’nü ve 22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyor, yüksek şeref ve şeref sertifikası almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum.” dedi.