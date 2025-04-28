Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın katkılarıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından düzenlenen “29. Liselerarası Matematik Yarışması”nı Türk Maarif Koleji kazandı.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, yarışmada Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ikinci olurken, Gazimağusa Türk Maarif Koleji de üçüncü oldu.

Yarışmanın finali, Türk Maarif Koleji, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji ekiplerinin katılımı ile DAÜ’de Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapıldı.

-Ödül alan ekip ve öğrenciler

Birinci, Matematik Öğretmenleri Deniz Ahcıhoca Çobanoğlu ve Zehra Kavuklu Tekkan yönetimindeki; Ahmet Deniz Koçak, Aleyna Doğan ve İpek Aslan’dan oluşan Türk Maarif Koleji ekibi.

İkinci, Matematik Öğretmenleri Nursel Altan Andız ve Derviş Topal yönetimindeki; Elif Eylül Türkmen, İlknur Koçhan ve Ekin Ezna Dağtekin’den oluşan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ekibi.

Üçüncü, Matematik Öğretmenleri Hüseyin Çırakoğlu ve Bekir Yörük yönetimindeki; Utku Ümiter, Kıvanç Salih Yılmaz ve Yahya Kemal Giriş’ten oluşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji ekibi.

Yarışmada dördüncü olan, Matematik Öğretmenleri Ahmet Kasabalı ve Nasire Nasiboğlu yönetimindeki; Ali Emre Özbek, Onur Küpcü ve Muhammet Yusuf Yorulmaz’dan oluşan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ekibi ‘Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü’nü kazandı.

Yarışmada beşinci olan Matematik Öğretmenleri Güldem Haktanır ve Adem Eker yönetimindeki; Sabahat Özkan, Aliye Altunçay ve Sümeyye Uğurluel’den oluşan Hala Sultan İlahiyat Koleji ekibi de ‘Yrd. Doç. Dr. Kemal Demirciler Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Yarı final yarışmasında üçüncü olan Matematik Öğretmenleri Gülay Aksoy ve Lütfiye Tamel yönetimindeki, Yusuf İslam Kılıç, Göksel Giyiner ve Begüm Bilgin’den oluşan Namık Kemal Lisesi ise ‘‘29. Yıl Özel Ödülü’’nü kazandı.

-Bireysel Yarışma Ödülleri

14 Nisan 2025 Pazartesi günü yapılan 29. Liselerarası Matematik Yarışması’nın bireysel kategorisi ise şu isimlerden oluştu:

Yarışmanın bireysel birincisi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden Ali Emre Özbek, ikincisi, Türk Maarif Koleji’nden Ahmet Deniz Koçak ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Kıvanç Salih Yılmaz, üçüncüsü, Türk Maarif Koleji’nden Aleyna Doğan ve İpek Aslan, bireysel dördüncüsü, Türk Maarif Koleji’nden Kubilay Baran Şengül oldu.

-Bireysel daldaki özel ödüller

Yarışmada; 29. Yıl Özel Ödülü’nü, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden İlknur Koçhan, Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü’nü, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nden Sultan Lord, Yrd. Doç. Dr. Kemal Demirciler Özel Ödülü’nü, Türk Maarif Koleji’nden Ela Hakel, Doç. Dr. Arif Akkeleş Özel Ödülü’nü, Türk Maarif Koleji’nden Emete Şeref, Doç. Dr. Murat Kirezci Özel Ödülü’nü, Türk Maarif Koleji’nden Meryem Merya Seyitler, Doç. Dr. Peter Kas Özel Ödülü’nü, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden Sabahat Özkan, Doç. Dr. Daoud S. Daoud Özel Ödülü’nü, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Elif Eylül Türkmen, Şampiyon Melekler Özel Ödülü’nü, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden Muhammet Yusuf Yorulmaz aldı.

-Başarı Belgeleri