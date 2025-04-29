Gazimağusa’da faaliyet gösteren Önder AVM adlı iş yerinde bu sabah meydana gelen yangının, muhtemelen elektrik panoları arası kablolarının kısa devre yapması sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre yangında, 6 adet muhtelif amaçlar için kullanılan soğutucu buzdolapları, ahşap raflar, ahşap asma tavan, 22 adet pencere, 3 adet klima iç ünitesi, elektrik ve su boru tesisatları, 12 adet demir raflar ve üzerindeki muhtelif eşyalar, 4 adet elektrik panosu, 2 adet alüminyum kapı, muhtelif eşya ile çeşitli alkoller yandı.

İş yerinin zemin, tavan ve duvarları çıkan isten dolayı zarar gördü.