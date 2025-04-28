Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde Mustafa Çağatay İlkokulu’ndan öğrencileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar, Mustafa Çağatay İlkokulu’ndan öğrencileri kabul etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, öğrencilere hitaben “Yeni yerleşkeyi ilk ziyaret edenlerdensiniz, burası milletimizindir, hepimizindir, sizlerindir” dedi.

Kıbrıs Türklerini böyle önemli mimari bir yapıya layık gören Anavatan Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerin gelecekte başarılı yerlere geleceklerine inanç belirterek, tüm çocuklara başarılar diledi.