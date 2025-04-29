Kıbrıs Türk toplumunun öncü kadınlarından Servet Sami Dedeçay, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anma törenine, Akdeniz Karpaz Üniversitesi yöneticileri, akademisyenler, ailesi ve sevenleri katıldı. Törende, “Dedeçay’ın hayatı boyunca Kıbrıs’ta öncülük ettiği sayısız ilke” dikkat çekildi.

Kıbrıs Türkleri arasında Sorbonne Üniversitesi’nden mezun olan ilk kadın olan Servet Sami Dedeçay, aynı zamanda doktora unvanı kazanan ilk Kıbrıslı Türk kadındı. Eğitim alanındaki öncü kimliğiyle tanınan Dedeçay, Kıbrıs Türk toplumunun ilk üniversitesi olan Lefkoşa Özel Üniversitesi’nin kurucusu olarak da tarihe geçti. Siyasi alanda da cesur bir adım atarak, Kuzey Kıbrıs Türk toplumu içinde cumhurbaşkanlığına aday olan ilk kadın olma unvanını taşıdı.

Anma töreninde konuşan Akdeniz Karpaz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Hasan Topal, Dedeçay’ın yalnızca bir akademisyen değil, aynı zamanda bir fikir önderi ve ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Topal, onun eğitimde ve toplumda yarattığı dönüşümün etkilerinin bugün dahi hissedildiğini belirtti.

Törende ayrıca Servet Sami Dedeçay’ın yeğeni Nazım Topcan da konuşma yaparak, onun ailesi ve yakınları için taşıdığı anlamı, toplumsal mücadelesini ve ardında bıraktığı değerleri duygusal bir dille dile getirdi.

Katılımcılar, Dedeçay’ın öncülüğünde açılan yolların bugün hâlâ kadınlara ışık tuttuğunu ifade etti. Törende dualar da okundu.