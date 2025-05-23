Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından düzenlenen 27. Bahar Festivali, kültür ve sanat dünyasına ışık tutan söyleşilere ev sahipliği yaptı.

-“Takıntılar” film gösterimi ve söyleşi

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, yönetmenliğini Yunus Nihat Özcan’ın, görüntü yönetmenliğini ise Aydın Sarıoğlu’nun üstlendiği “Takıntılar” adlı filmin gösterimi ve ardından söyleşi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, filmin başrol oyuncuları Zafer Algöz ve Sarp Akkaya konuşmacı olarak yer aldı.

-Müfit Can Saçıntı ile söyleşi

Aktivite Salonu’nda Müfit Can Saçıntı ile söyleşi etkinliği gerçekleştirildi. Mandıra Filozofu diye bilinen Saçıntı, doğayla uyumlu yaşam biçimi, modern yaşamın dayatmaları ve mizahın gücü üzerine gerçekleştirdiği söyleşiyle öğrencilerden büyük ilgi gördü. Etkinlik, düşündüren ve güldüren anlara sahne oldu.

-Emir Can İğrek ile söyleşi

Aktivite Salonu’nda gerçekleştirilen bir diğer etkinlikte, ultrAslan UNI Doğu Akdeniz Sanatçı Emir Can İğrek’i ağırladı. Harun Muslu moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, sanatçının üretim süreci, genç dinleyicilerle kurduğu bağ ve Galatasaray’a olan tutkusu üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirildi.

-Doğukan Güngör ile söyleşi

Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen söyleşide Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen genç oyuncusu Doğukan Güngör, DAÜ Fenerbahçeliler Kulübü’nün organizasyonuyla öğrencilerle bir araya geldi. Katılımcılar, Güngör’ün Fenerbahçe tutkusunu, oyunculuk kariyerindeki deneyimlerini ve genç yaşta kazandığı anılarını samimi bir şekilde dinleme fırsatı buldu. Söyleşi boyunca hem set yaşamına dair merak edilenler paylaşıldı hem de tribünlerde yaşadığı unutulmaz anılar aktarıldı. Etkinlik, katılımcılar tarafından ilgi ve coşkuyla karşılandı.

-Ulus Baker Sanat Felsefe Söyleşileri: “Sanat Felsefe İlişkisi”

Mustafa Afşin Ersoy Konferans Salonu’nda düzenlenen Ulus Baker Sanat Felsefe Söyleşileri kapsamında Oğuz Haşlakoğlu ve Emre Zeytinoğlu, sanat ve felsefe bağlamında derinlemesine bir tartışma yürüttü. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ümit İnatçı’nın yaptığı etkinlik, entelektüel bir atmosferde gerçekleşti.

-N. İpek Gökdel ile “Karakalem’den Ekrana” söyleşisi

Aktivite Salonu’nda düzenlenen söyleşide “Hakan: Muhafız”ın ilham kaynağı, Yazar N. İpek Gökdel, Netflix platformunda yayımlanan dizinin yaratım sürecini anlattı. Katılımcılar, yazarın anlatımıyla yazının ekrana dönüşme serüvenine tanıklık etti. Karakalem serisiyle geniş okur kitlesine ulaşan ve Türk fantastik edebiyatına değerli katkılar sağlayan Gökdel, hem edebi üretim sürecine hem de eserlerinin diziye uyarlanma aşamalarına dair içten açıklamalarda bulundu.

-Hayvan Hakları Paneli

DAÜ Hukuk Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. Nazime Beysan moderatörlüğünde, Nadir Bıldır, Yrd. Doç. Dr. Ferhun Kahraman ve Deniz Cin’in katılımı ile “Patili Dostlarımız için Konuşuyoruz” konulu hayvan hakları paneli gerçekleştirildi.