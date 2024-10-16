Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması’nın bu yıl on dördüncüsü düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ve DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Tasarım Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması, 13 Ekim Pazar günü, 10.00 – 18.00 saatleri arasında, DAÜ Deniz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe gruplar halinde katılan üniversite öğrencileri kendilerine ayrılan bölmelerde eserlerini tamamladı. Etkinliğe, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Asu Tozan, DAÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Afet Coşkun, Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri, öğrencileri ile çok sayıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde ve liselerde eğitim alan öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile diğer katılımcılar da birer konuşma yapıp, etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi, katkı koyan herkese teşekkür etti.

DAÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Kokan Grchev ve Yrd. Doç. Dr. Ahenk Yılgın Damgacı, DAÜ Tasarım Kulübü Başkanı Emir Zümrüt, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Zehra Babutsalı Alpler, Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Hassina Nafa, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hilmi Okutan ve Uluslararası Final Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pooya Lotfabadi’den oluşan juri üyelerinin değerlendirdiği 16 eser sonucunda ilk beşe giren gruplar şöyle açıklandı:

“Birinci Break Point, ikinci KAÜ, üçüncü Whales, dördüncü Dale ve beşinci Gamma ödüle layık görülerek, Prof. Dr. Kılıç, Prof. Dr. Atun, Doç. Dr. Çoşkun ve Prof. Dr. Tozan’dan ödüllerini aldılar.”

Etkinlik, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.