Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü ile Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) iş birliğinde, 13. Kariyer Günleri kapsamında hemşirelik öğrencilerine yönelik iki ayrı seminer düzenlendi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Almanya’da görev yapan Hemşire Pınar Kılıç tarafından çevrim içi olarak verilen “Hemşirelik Öğrencileri İçin Almanya’da Kariyer Fırsatları” başlıklı seminerde, Almanya’daki hemşirelik sistemi, iş başvuru süreçleri ve uluslararası öğrenciler için kariyer olanaklarına dair bilgiler paylaşıldı.

Katılımcı öğrenciler, Almanya’da hemşire olarak çalışma süreçlerine ilişkin merak ettikleri soruları konuşmacıya yöneltme imkânı buldu.

Aynı gün düzenlenen bir diğer etkinlikte ise, Cyprus IVF Hospital’da görev yapan Hemşire Meryem Yarseven “My Career Journey: Sharing Experiences for Nursing Students” başlıklı sunumuyla öğrencilerle buluştu. Yarseven, hemşirelik kariyerine dair kişisel deneyimlerini aktararak, öğrencilere mesleki gelişim ve profesyonel hayata geçiş süreci hakkında yol gösterici önerilerde bulundu.

Seminer sonunda DAÜ Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan tarafından Meryem Yarseven’e plaket takdim edildi.