DAÜ’den verilen bilgiye göre, etkinlik kapsamında, “Potansiyelinizi Bulmak İçin Kendinizi Tanıyınız” konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kimya doktora programı öğrencisi ve Özhim Sağlık Hizmetleri Ltd. Kurucusu Yüksek Kimyager Özbir Akbaşak konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğe, DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı’nın yanı sıra fakülte öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Akbaşak, mezuniyet sonrası izlediği kariyer yolunu ve iş tecrübelerini öğrencilerle paylaştı, iş hayatında edinilen deneyimlerin yapay zekâ programları veya internet gibi kaynaklarda bulunamayacak kadar değerli olduğunu vurguladı. Akbaşak, kimya alanındaki kariyer olanakları, laboratuvar deneyimleri ve sektördeki güncel gelişmeler hakkında bilgiler verdi.