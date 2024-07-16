Güney Kıbrıs’ta, 15 Temmuz 1974 Yunan cuntası darbesi sırasında ölenler için dün anma töreni düzenlendiği belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, darbede ölenlerin anma töreni ile yapılan açıklamalara yer verdiler.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, bazı bakanlar ve milletvekilleri, Yunan Büyükelçisi ve Başpiskopos Yeorgios’un katılımıyla dün “Ay.Konstantinu ve Eleni” Kilisesi’nde ilk önce bir ayinin düzenlendiğini yazdı.

Ayin töreninin ardından, 15 Temmuz 1974 Yunan cuntası darbesi sırasında ölenlerin mezarlarına çelenk konulduğunu yazan gazete, bu yılki anma törenleri sırasında, geçmiş 11 yılda yapıldığı gibi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Başpsikopos Yeorgios’un, darbecilerin mezarlarına çelenk koymadığına dikkati çekti.

Habere göre Hristodulidis, “başka mezarlara da hükümetin çelengini koyup koymayacağı” şeklindeki bir soru üzerine “kendisinin, birisine bağışlama kâğıdı vermek için burada olmadığını” söyledi.

Hristodulidis, o dönemde doğan (1974) Rum Yönetimi Başkanı olarak, 50 yıl sonra, dürüst olmak istediğini, sorumlular olduğunu ancak Rum halkına karşı da dürüst ve cesur olması gerektiğini belirtti.

İleriye gidilmek isteniyorsa dürüst olunması gerektiğini söyleyen Hristodulidis, kendisinin; bağışlama kâğıdı vermek için değil ülkeyi savunanları anmak, hiçbir gerekçesi olmayan darbeyi yoğun bir şekilde kınamak için burada olduğunu ifade etti.

Başpiskopos Makarios’un uzattığı zeytin dalından da söz eden Hristodulidis, Makarios’un doğru olanı yaptığını, bununla birlikte darbenin gerçek sorumlularının ve Kıbrıs’taki cunta iş birlikçilerinin cezalandırılmadığını ve herkesin; bu davranışlarıyla gerçek suçluların cezalandırıldığını düşündüğünü belirtti.

-AKEL ve diğer partilerden Hristodulidis’e mektup

Haravgi gazetesi bir başka haberinde AKEL, EDEK ve Ekologlar milletvekillerinin ve bağımsızların, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e bir mektup göndererek 15 Temmuz 1974’te Başkanlığa saldıran kişilerin mezarlarına çelenk koymaması yönünde çağrıda bulunduklarını yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e yönelik bu mektubun geçtiğimiz Perşembe günü gönderildiğini yazarken mektubun; DİKO ve DİPA milletvekilleri tarafından imzalanmadığına da dikkati çekti.

-AKEL’den açıklama

Haravgi gazetesine göre AKEL darbe yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, DİSİ ve ELAM’ın, silahlarını Başkanlığa doğru doğrultan komandoların mezarlarına çelenk koymasının, bu partiler tarafından yapılan darbe kınama açıklamalarını geçersiz kıldığını belirtti.

İki partinin bu hareketini “kışkırtıcı” olarak nitelendiren AKEL, partilerin ısrarının, bu durumu tersine çevirmek için uzun vadeli çabalarının bir parçasını teşkil ettiğini ifade etti.

AKEL açıklamasında ayrıca, Hristodulidis hükümetinin çağrılara uyarak Başkanlığa saldıranların mezarlarına çelenk koyma yönündeki geçen yılki davranışlarını yinelemediğine de dikkati çekti.

-DİSİ

Alithia gazetesine göre DİSİ, darbeyi kınadığı açıklamasında darbenin; maalesef bugüne kadar kalan yaraların açılmasına neden olduğunu belirtti.

Darbenin, “Türkiye’ye, Kıbrıs’taki bölücü planlarını ileriye götürme bahanesi verdiğini” savunan DİSİ, “Türk işgaline, savaş suçlarına ve istilaya” neden olanları hiçbir zaman unutmayacaklarını ve bunları kınadıklarını da söyledi.

DİSİ açıklamasında ayrıca “Kıbrıs helenizminin çektiği acıların sonlandırılması, demokrasinin sağlamlaştırılması için mücadele etmeye devam edeceklerini” de belirtti.