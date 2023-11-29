Güney Kıbrıs’ta Dang Humması teşhisiyle tedavi altında olan İngiliz anne ve kızın dün hastaneden taburcu olmasının beklendiği ifade edildi.

İngiliz anne ve kızın Lefkoşa Rum Genel Hastanesi Özel Enfeksiyon Ünitesinde tedavi altında olduğunu anımsatan Alithia gazetesi, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Teşkilatı (OKİPİ) Basın Sözcüsü Haralambos Harilau’nun açıklamasına dayanarak, İngiliz anne ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğunu ve endişeye neden olacak bir durum olmadığını ifade etti.

Harilau, İngiliz anne ve kızın dün hastaneden taburcu olmasının beklendiğini de belirtti.

Güney Kıbrıs’ta hastalığın tespit edilmesinden ötürü gerekli tüm önlemlerin alındığını da dile getiren Harilau, vakaların tespit edilmesinden ötürü herhangi bir endişe ortaya çıkmadığını çünkü hastalığın doğrudan insanlardan bulaşmadığını sözlerine ekledi.