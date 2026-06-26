24.06.2026 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Güzelyurt’ta, MD. Humayun KABIR (E-30) kalmakta olduğu işçi lojmanının damında bulunduğu sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 8.20 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25.06.2026 tarihinde yaşamını yitirmiştir.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, M.K.(E-57), M.B.H.(E-38) ve M.A.H. (E-26) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.