Dağyolu’nda, dün gece, bir şahsa ait yumurta üretim tesisi inşaat alanı içerisinde bulunan konteynerin mutfağında, muhtemelen masa üzerinde açık durumda bırakılan gaz ocağının masayı ısıtıp tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında konteyner içerisinde muhafaza edilen kaynak makinesi, 2 adet matkap, elektrik uzatma kablosu, 2 adet demir kesme tepsisi, üç gözlü gaz ocağı, tuvalet, duş küveti, mutfak teknesi ile konteynerin sandviç panelleri ve alüminyum pencereleri yanarak zarar gördü.

Polisin soruşturması sürüyor.