Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı Havva Dağsever, sekiz öğretmenin asaletinin durdurulmasına yönelik iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Dağsever yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın organlarında ve sosyal medyada, “eyleme katılan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) üyesi sekiz öğretmenin asalete geçiş süreçlerinin durdurulması için Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, Denetleme Değerlendirme ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na doğrudan talimat verdiği yönünde” haberler yer aldığını ifade etti.

-“Haberde yer alan iddialar gerçeği yansıtmıyor”

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun, kurula, KTÖS üyesi sekiz öğretmenin asaletinin durdurulması için talimat verdiği iddiasının doğru olmadığının altını çizen Dağsever, “Haberde yer alan iddialar gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır. Bu tür doğrulanmamış ve spekülatif içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz” dedi.

Bakanlığın, şeffaflık ve doğru bilgilendirme doğrultusunda her zaman basının sorularını cevaplamayı ve teyit edilmiş bilginin kamuoyuna aktarılmasını desteklediğini ifade eden Dağsever, bu çerçevede basın kuruluşlarının benzer durumlarda bakanlık ile iletişime geçerek, bilgi teyidi yapmalarının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önemli olduğunu vurguladı.