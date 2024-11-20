Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Öztürkler, geliri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanacak Ülker Lefkoşa Maratonu’na desteklerinin tam olduğunu vurguladı.

Ziya Öztürkler, Lefkoşa Türk Belediyesi'ne ve organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür de etti.

-Canaltay

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay da, Çocuk Onkoloji Servisi'ndeki kahramanlara destek verdiklerini vurgulayarak, maratonun ülkede her gün artan kanser vakalarına dikkat çekmek adına önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

-Şahali

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Yardımcısı Erkut Şahali ise, Lefkoşa Maratonu'nun son derece önemli toplumsal dayanışma örneği olduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz yıl Şampiyon Melekler için koştuklarını ve bu yıl da Çocuk Onkoloji Servisi için koşacaklarını belirten Şahali, yeni dayanışma örneklerine vesile olmasından dolayı bu etkinliği desteklediğini ifade etti.