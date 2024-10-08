Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında dün tamamlanamayan Başkanlık Divanı seçimlerinin yapılması beklenirken UBP ve CTP grubu sabah saatlerinde toplandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise şu sıralarda Meclis’te basına açıklama yapıyor.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, bu sabah Türkiye'ye giden Cumhurbaşkanı'na vekalet ettiği için Genel Kurul'un bugün Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında toplanması bekleniyor.

Dün, Ulusal Birlik Partisi (UBP) tarafından Cumhuriyet Meclisi başkanlığı için aday gösterilen Zorlu Töre için 4 dört tur oylama yapılmış, salt çoğunluk sağlanamamıştı.

Töre için yapılan ilk oylamada 23 kabul, 23 ret, 2 çekimser; ikinci oylamada 24 ret, 23 kabul; üçüncü oylamada 25 ret, 23 kabul, 1 çekimser; dördüncü oylamada 25 ret, 23 kabul ve 1 çekimser oy kullanılmıştı.

Toplantı yapan UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Genel Kurul’da söz alarak Zorlu Töre’nin adaylığının geri çekildiğini ve grup olarak UBP Girne milletvekili Kutlu Evren’i aday gösterdiklerini açıklamıştı.

UBP milletvekili Kutlu Evren, ilk oylamada 22 kabul, 26 ret oyu almış, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bundan sonraki süreçle ilgili grup başkan vekilleriyle görüşmek üzere toplantıya ara vermişti.

Bu sırada basına açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini kaydetmiş, “Ülkeyi yönetme iddiası bugün burada sona ermiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda başkanlık seçimiyle ilgili bir sonuca varılamamış, oturuma verilen arayla milletvekilleri saat 22.00 sıralarında Meclis’ten ayrılmıştı. Dünkü toplantılarda oturuma toplamda 3 kez ara verilmişti.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, başkanlık seçimindeki oylamalarda ilk dört turda salt çoğunluk aranıyor. Beşinci turda ise kabul oyları ret oylarından fazla olması halinde aday, seçimi kazanmış oluyor.