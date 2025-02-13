Meclis'ten verilen bilgiye göre, Komite, ilk olarak gündeminde bulunan “Ocak, 2009-Ağustos 2011 Döneminde Girne Belediyesinde Gerçekleştirilen Birim Fiyat Uygulamasına ve Fatura Karşılığı Gerçekleştirilen Ödemelere İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı ve raporu oy birliğiyle onaylayarak Meclis Genel Kurulu’nun gündemine sevk etti.

-SSEML raporu

Sayıştay Komitesi, daha sonra yine gündeminde bulunan “Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesine Ait Betonarme İskeleti Mevcut İnşaatın Tamamlanmasına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı ve ilgili Raporu oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine gönderdi.

Sayıştay Başkanlığı ve Girne Belediyesi’nden yetkililer Komite toplantısına davetli olarak katılarak raporlarla ilgili görüşlerini ifade etti.

Komite toplantısına Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Komite Üyesi UBP Milletvekilli Fırtına Karanfil, Komite Üyesi CTP Milletvekili Sami Özuslu ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Ali Pilli katıldı.